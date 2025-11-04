Gaziantepli halterci Büşra Avrupa rekoru kırdı

2006 yılında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dünyaya gelen Büşra Çan, 12 yaşındayken 8 Şubat Ortaokulu'nda başladığı halter sporunda başarılar sergilemeye devam ediyor. Halen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan milli halterci Büşra Çan, son olarak Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Genç Kadınlar 86 kilo koparma kategorisinde 107 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kıran Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı zamanda silkmede 132 kilo ve toplamda 239 kiloluk derecesiyle 2 gümüş madalya kazanan milli sporcu, Avrupa ikincisi olarak organizasyonu çifte madalyayla tamamladı. 2022 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonasında 81 kiloda şampiyon olan Büşra Çan, geçen yıl İspanya'nın Leon kentinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında Kadınlar 87 kiloda 2 gümüş ve bir bronz madalya kazanarak dünya ikincisi olmuştu.