Bengisu Avcı: Türk kadının inadıyla başardım

Türk sporuna yön veren isimlerin katıldığı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin en özel konuklarından olan, Ultra Maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, SABAH Spor'a özel röportaj verdi. İşte Avcı'nın yanıtları...

Okyanusun içinde bir hedefe doğru yüzerken, ne düşünüyorsun? Dua mı ediyorsun, içinden şarkı mı mırıldanıyorsun?

"O an 'yapamazsam'ı da düşünüyorsun. Japonya'dan örnek vereyim. Orada üç kişiydik, diğer ikisi erkek sporculardı. Onlar için sadece hedef Japonya'yı geçmekti. Benim için 7'nin sonuydu. İlk olmaktı. Her şey vazgeçmemizi söyledi. Akıntı bizi sürükledi. 14.5 saat kulaç attık ama sonunda beni karşıya ulaştıran şey Türk kadınının inadıydı. O inatla, cesaretle, hedefe ulaşmaktı. Bunu yapacak ilk Türk olmak istiyordum ve bana inanan insanlarla 7 parkuru tamamladım. Türk kadını olarak verdiğim sözü tuttum. Gururluyum."

"ŞAMPİYONLUK ANINDA SARILACAK KİMSE YOK!"

Başarı geldiği o an ne hissettin? Suyun içinde ne yaşadın?

"Parkurları geçerken aslında görünenden çok daha büyük bir mücadele veriyoruz. Çünkü benim yedi okyanusum soğukla, medcezirle, akıntıyla ve belirsizlikle mücadeleydi. Bir maça gittiğinizde her şey bellidir; saati, hava durumu, rakipler… Biz ise günlerce hatta haftalarca bekleriz okyanusun bize izin vermesini. Türk halkı başarıyı birlikte kutlamayı sever. Ama okyanusun ortasında şampiyon olduğunuzda sarılacak kimse yoktur. Ne koruma var ne kafes… Sadece mayo, bone ve gözlükle, zehirli deniz analarıyla dolu sularda yüzersiniz. Ne kadar ekip işi desek de sonunda yalnızsınız."