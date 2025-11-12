En büyük hayalim statta voleybol oynatmak

Sayın Başkan, Spor Zirvemizde sizi bir kez daha ağırlamaktan mutluyuz. Size ödül vermek benim için de büyük bir gurur. Siz yeniden burada olduğunuz için neler hissediyorsunuz?
T
urkuvaz Spor Zirvesi'nde biz sürdürülebilir olmak istiyoruz. İşin özü bu. Sadece sahadaki başarı sürdürülebilirliği değil aynı zamanda başarının getirisi olan bu ödüllerin de sürdürülebilir olmasını istiyoruz.
Türk voleybolu bugün Avrupa'nın ve dünyanın net bir numarası. Söz sahibiyiz.
Türkiye'nin bir numaralı spor branşı voleybol diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Dünya ikincisi gümüş madalyası alıyoruz, sanki küme düşmüş gibi bir gün yaşıyoruz. Ben üzülen insanlara karşı özür diliyorum. Bunu bana sordular, "Neden özür diliyorsun"
diye… Maçı kaybettiğimizden değil, vatandaşları üzdüğümüz için özür diliyorum. Netice olarak bizim geldiğimiz noktada olimpiyata giden spor branşıyız ve erkek takımının da muhteşem bir çıkışı var. Eskiden kadınlar için gönüllerin takımı derlerdi erkekler de aynı şekilde öyle oldu. Dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip takımıyız. Önümüz açık. İyi bir nesil geliyor.
ARTIK DÜNYA MARKASIYIZ
Hak ettiğiniz ilgiyi görüyor musunuz?
Kesinlikle görüyoruz. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı, gördüğü ilk dakikada "Ya kadınlar tamam ama bu erkekler de muhteşem başkan" dedi. Ben yaş ortalamasını söylediğimde Efe Mandıracı'yı nereden bulduğumuzu soruyor bu kadar yani. "Japonya dünya devini 3-0 yendiniz" diyor. Bu kadar yakın takip ediyor. Bu demek oluyor ki Cumhurbaşkanımız bu kadar yakın takip ediyorsa ilgiyi gördüğümüzü düşünüyorum.
Biz sadece kurumsal başarı, ekonomik başarı, organizasyon başarısı, iletişim başarısı ve saha başarısı hepsini bir araya getirdiğimizde voleybolun gerçekten tesadüf bir dünya ve Avrupa markası olmadığı çıkıyor ortaya. Olimpiyatta yarı final oynamışız, Milletler Ligi'nde Dünya Şampiyonu olmuşuz, Avrupa'da defalarca ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz ve şampiyonluğumuz var. Kürsüde İstiklal Marşı'nı okutan tek takım branşıyız. Bu bizim için çok büyük bir onur ve gurur.
30 BİN KİŞİ DE OLSA DOLAR!
Maçlarda İstanbul'da 17 bin kişilik salon doldu, 30 bin de olsa dolar mı?
Yüzde yüz. Bana Sayın Cumhurbaşkanımız sordu. Hayallerimden bir tanesi Avrupa ya da Dünya Şampiyonası'nı aldığımızda açılış maçını statta yapmayı düşünüyoruz. Polonya, Brezilya yaptı biz niye yapmayalım.
Bunu başaracak güçteyiz. Spor birleştirici. Voleybol farklı bir birleştirici boyuta geldi. Her branştan ilgi ve takdir alıyorum.
İSTANBUL'DA 2700 TAKIM VAR
Başarılar sizde sorumluluk ve yük oluşturuyor mu?
Bizim yükümüz çok ağır çünkü beklenti çok yüksek. Kim yolda görse, kız çocukları olan ailelerin yüzde 80'i kızını voleybola gönderiyor. Bunun katılımının beklentisini düşünüyor musunuz. İstanbul'da takım sayımız 2700. Bu bir rekor.
Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bir rekor. Haftada 1200-1300 maç oynuyoruz. Sadece İstanbul'da. Milli Savunma Bakanı beni aradı bir gün, "Ben Hakkari'de 300 çocuğun içindeyim. Seni tebrik ediyorum" dedi. Hakkari'deki, Tunceli'deki teftişleri sonrası bu geri dönüşleri alıyoruz. 46 tane fabrika voleybolu kurmuşuz, 16'sının Doğu ve Güneydoğu'da bilabedel her şeyini biz karşılıyoruz. Allah'a şükür sponsor rekoruna koşuyoruz. Ekonomik olarak bir sıkıntımız yok.
BAHİSE TENEZZÜL EDENİ DUYARSAM KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM!
"Takımlarla bir yıl önce toplantı yaptık. 'Eğer bahisle ilgili bir şey duyar ve yaşarsak iddaa'dan bile çıkarım, gelirden olursunuz' dedim"
Bahis işi voleybolda var mı?
Biz şu ana kadar görmedik, duymadık, yaşamadık. Hatta bir şey söyleyeyim, kayıtlarda var, bir yıl önce kulüpleri topladığımda "Sakın ola ki bahis işine tenezzül etmeyin! Eğer ederseniz, öyle bir şey duyar ve yaşarsak iddaa'dan bile çıkarım, yasal bir gelir olsa bile onu bile aldırmam. Gelirinizden olursunuz"
dedim. Kulüplerin zararı olacaksa da olsun. Şahsım adına bu kadar da netim.
ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ
2026 yılından neler bekliyorsunuz?
2019'da finale ev sahipliği yaptık. 2023'ün son şampiyonu biziz. 2026-28-30'da Avrupa Şampiyonası tek rakamlarda da dünya şampiyonaları var. 2026'da bizzat Sırbistan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın "Biz ülke olarak hazırız, verin bize" dediğinde tereddüt etmeden Avrupa Şampiyonluğu'nu Türkiye'ye aldık. Sinan Erdem'de yapacağız, beklentimiz şampiyonluk. 2026 Milletler Ligi'nde şampiyon olmak. Futbol, basketbol 20 yıl aradan sonra bazı şeyleri başarıyor, biz her şampiyonada kadın-erkek varız.