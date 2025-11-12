En büyük hayalim statta voleybol oynatmak

urkuvaz Spor Zirvesi'nde biz sürdürülebilir olmak istiyoruz. İşin özü bu.Türk voleybolu bugün Avrupa'nın ve dünyanın net bir numarası. Söz sahibiyiz.Kesinlikle. Dünya ikincisi gümüş madalyası alıyoruz, sanki küme düşmüş gibi bir gün yaşıyoruz. Ben üzülen insanlara karşı özür diliyorum. Bunu bana sordular,diye… Maçı kaybettiğimizden değil, vatandaşları üzdüğümüz için özür diliyorum. Netice olarak bizim geldiğimiz noktada olimpiyata giden spor branşıyız ve erkek takımının da muhteşem bir çıkışı var. Eskiden kadınlar için gönüllerin takımı derlerdi erkekler de aynı şekilde öyle oldu. Dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip takımıyız.Kesinlikle görüyoruz. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.Biz sadece kurumsal başarı, ekonomik başarı, organizasyon başarısı, iletişim başarısı ve saha başarısı hepsini bir araya getirdiğimizde voleybolun gerçekten tesadüf bir dünya ve Avrupa markası olmadığı çıkıyor ortaya. Olimpiyatta yarı final oynamışız, Milletler Ligi'nde Dünya Şampiyonu olmuşuz, Avrupa'da defalarca ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz ve şampiyonluğumuz var.Yüzde yüz. Bana Sayın Cumhurbaşkanımız sordu.Bunu başaracak güçteyiz. Spor birleştirici.Bizim yükümüz çok ağır çünkü beklenti çok yüksek. Kim yolda görse, kız çocukları olan ailelerin yüzde 80'i kızını voleybola gönderiyor. Bunun katılımının beklentisini düşünüyor musunuz.Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bir rekor. Haftada 1200-1300 maç oynuyoruz. Sadece İstanbul'da. Milli Savunma Bakanı beni aradı bir gün, "Ben Hakkari'de 300 çocuğun içindeyim. Seni tebrik ediyorum" dedi. Hakkari'deki, Tunceli'deki teftişleri sonrası bu geri dönüşleri alıyoruz. 46 tane fabrika voleybolu kurmuşuz, 16'sının Doğu ve Güneydoğu'da bilabedel her şeyini biz karşılıyoruz."Takımlarla bir yıl önce toplantı yaptık. 'Eğer bahisle ilgili bir şey duyar ve yaşarsak iddaa'dan bile çıkarım, gelirden olursunuz' dedim"Biz şu ana kadar görmedik, duymadık, yaşamadık. Hatta bir şey söyleyeyim, kayıtlarda var, bir yıl önce kulüpleri topladığımdadedim. Kulüplerin zararı olacaksa da olsun. Şahsım adına bu kadar da netim.2019'da finale ev sahipliği yaptık. 2023'ün son şampiyonu biziz. 2026-28-30'da Avrupa Şampiyonası tek rakamlarda da dünya şampiyonaları var. 2026'da bizzat Sırbistan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın "Biz ülke olarak hazırız, verin bize" dediğinde tereddüt etmeden Avrupa Şampiyonluğu'nu Türkiye'ye aldık. Sinan Erdem'de yapacağız, beklentimiz şampiyonluk. 2026 Milletler Ligi'nde şampiyon olmak. Futbol, basketbol 20 yıl aradan sonra bazı şeyleri başarıyor, biz her şampiyonada kadın-erkek varız.