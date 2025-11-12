Sultanlar ve efeler filede şov yapıyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi. Boulevard SEF Arena'da oynanan müsabakadarakibine nefes aldırmadı. Organizasyonda 4'te 4 yapan Filenin Sultanları, finale yükselmeyi garantilemişti. Oyunlarda madalyayı garantileyenÖte yandanMilliler, rakibini 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle mağlup etti ve 5 maçta 4. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla