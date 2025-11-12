Sultanlar ve efeler filede şov yapıyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi. Boulevard SEF Arena'da oynanan müsabakada ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 kazanan Ay-Yıldızlı takım,
rakibine nefes aldırmadı. Organizasyonda 4'te 4 yapan Filenin Sultanları, finale yükselmeyi garantilemişti. Oyunlarda madalyayı garantileyen Milli Takım, yarın final mücadelesine çıkacak.
Öte yandan A Milli Erkek Voleybol Takımı da organizasyonda ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Milliler, rakibini 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle mağlup etti ve 5 maçta 4. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, yarın finalde İran ile karşılaşıp altın madalya mücadelesi verecek.