Türk kadınının inadıyla başardım

Türk sporuna yön veren isimlerin katıldığınin en özel konuklarından biri de7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olarak tarihe adını yazdıran ve bunu başarırken birçok rekora da imza atan Avcı, önce konuklara okyanusları aşan başarısını anlattı. Ardından da sorularımızı yanıtladı.O an 'yapamazsam'ı da düşünüyorsun. Japonya'dan örnek vereyim.Her şey vazgeçmemizi söyledi. Akıntı bizi sürükledi. 14.5 saat kulaç attık ama sonundaParkurları geçerken aslında görünenden çok daha büyük bir mücadele veriyoruz. Çünkü benim yedi okyanusum soğukla, medcezirle, akıntıyla ve belirsizlikle mücadeleydi.Ne koruma var ne kafes… Sadece mayo, bone ve gözlükle, zehirli deniz analarıyla dolu sularda yüzersiniz. Ne kadar ekip işi desek de sonunda yalnızsınız.Efsane boksör Muhammed Ali'nin bir sözü var yaBenim için de bu söz çok önemli. Ben çok büyük bir hayal kurmuştum ve bir kaşif ruhuyla, ilkleri başarabileceğim parkurlara gittim. Buz yüzmesinde de öyle. Türkiye'de yapan çok az sporcumuz var. Vücudumun buna dayanıklı olduğunu görmek beni daha çok motive etti.7 okyanus dünyadaki en büyük challenge'lardan bir tanesi. 2008'den beri sadece 42 sporcu geçebildi. Ben de 40. olarak tamamladım. Bundan sonra da çok sporcu olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü küresel ısınmayla da etkilenen parkurlar her yıl daha da zorlaşıyor. Tabii önümde başka hedeflerim var. Kış geliyor, buz yüzmesinde ülkemi temsil etmeye devam edeceğim. Yüzme federasyonumuzla iletişim halindeyiz. Milli sporcu olarak bir yandan buz yüzmesinde hem antrenör hem sporcu olarak ülkemi temsil etmeye devam edeceğim.