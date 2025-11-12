Türk kadınının inadıyla başardım

Türk sporuna yön veren isimlerin katıldığı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'
nin en özel konuklarından biri de Ultra Maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'ydı.
7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olarak tarihe adını yazdıran ve bunu başarırken birçok rekora da imza atan Avcı, önce konuklara okyanusları aşan başarısını anlattı. Ardından da sorularımızı yanıtladı.
Okyanusun içinde bir hedefe doğru yüzerken, ne düşünüyorsun? Dua mı ediyorsun, içinden şarkı mı mırıldanıyorsun?
O an 'yapamazsam'ı da düşünüyorsun. Japonya'dan örnek vereyim. Orada üç kişiydik, diğer ikisi erkek sporculardı. Onlar için sadece hedef Japonya'yı geçmekti. Benim için 7'nin sonuydu. İlk olmaktı.
Her şey vazgeçmemizi söyledi. Akıntı bizi sürükledi. 14.5 saat kulaç attık ama sonunda beni karşıya ulaştıran şey Türk kadınının inadıydı. O inatla, cesaretle, hedefe ulaşmaktı. Bunu yapacak ilk Türk olmak istiyordum ve bana inanan insanlarla 7 parkuru tamamladım. Türk kadını olarak verdiğim sözü tuttum. Gururluyum.
ŞAMPİYONLUK ANINDA SARILACAK KİMSE YOK!
Başarı geldiği o an ne hissettin? Suyun içinde ne yaşadın?
Parkurları geçerken aslında görünenden çok daha büyük bir mücadele veriyoruz. Çünkü benim yedi okyanusum soğukla, medcezirle, akıntıyla ve belirsizlikle mücadeleydi. Bir maça gittiğinizde her şey bellidir; saati, hava durumu, rakipler… Biz ise günlerce hatta haftalarca bekleriz okyanusun bize izin vermesini. Türk halkı başarıyı birlikte kutlamayı sever. Ama okyanusun ortasında şampiyon olduğunuzda sarılacak kimse yoktur.
Ne koruma var ne kafes… Sadece mayo, bone ve gözlükle, zehirli deniz analarıyla dolu sularda yüzersiniz. Ne kadar ekip işi desek de sonunda yalnızsınız.
ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KURDUM
Seni örnek alacak gençlere neler tavsiye edersin?
Efsane boksör Muhammed Ali'nin bir sözü var ya "Hayallerin seni korkutmuyorsa yeterince büyük değillerdir."
Benim için de bu söz çok önemli. Ben çok büyük bir hayal kurmuştum ve bir kaşif ruhuyla, ilkleri başarabileceğim parkurlara gittim. Buz yüzmesinde de öyle. Türkiye'de yapan çok az sporcumuz var. Vücudumun buna dayanıklı olduğunu görmek beni daha çok motive etti. Kurduğum hayal çok büyüktü, korkutucuydu ve başarmak o nedenli çok daha anlamlı oldu. Hangi iş olursa olsun o büyük hayal kurulmalı.
KÜRESEL ISINMAYLA PARKURLAR ZORLAŞIYOR
En büyük başarıyı elde ettin. Bundan sonraki hedefin nedir?
7 okyanus dünyadaki en büyük challenge'lardan bir tanesi. 2008'den beri sadece 42 sporcu geçebildi. Ben de 40. olarak tamamladım. Bundan sonra da çok sporcu olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü küresel ısınmayla da etkilenen parkurlar her yıl daha da zorlaşıyor. Tabii önümde başka hedeflerim var. Kış geliyor, buz yüzmesinde ülkemi temsil etmeye devam edeceğim. Yüzme federasyonumuzla iletişim halindeyiz. Milli sporcu olarak bir yandan buz yüzmesinde hem antrenör hem sporcu olarak ülkemi temsil etmeye devam edeceğim.