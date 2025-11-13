ATP Finalleri’nde Alcaraz, Musetti’yi yenerek 3’te 3 yaptı

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Jimmy Connors Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Dünya 1 numarası Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Musetti'yi 1 saat 23 dakika sonunda 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Yarı finali önceden garantileyen İspanyol raket, grupta 3'te 3 yaptı.

Ayrıca Alcaraz, tek erkeklerde 2025 yılını dünya 1 numarası olarak tamamlamayı garantiledi.

Alcaraz'ın kazanmasının ardından bir galibiyet, 2 mağlubiyete sahip Avustralyalı Alex de Minaur, grupta yarı finale kalan diğer isim oldu. Musetti ve ABD'li Taylor Fritz ise turnuvaya veda etti.

ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, Bjorn Borg Grubu'nda bugün oynanacak Jannik Sinner-Ben Shelton ve Alexander Zverev-Felix Auger-Aliassime maçlarıyla sürecek.