Giriş Tarihi: 13.11.2025 16:13 Son Güncelleme: 13.11.2025 16:28

Filenin Sultanları set vermeden şampiyon!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk turlarında da oynadığı rakibi yine 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Azerbaycan ile kozlarını paylaştı. Rakibini 3-0 ile geçen millilerimiz şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen turnuvayı millilerimiz altın madalya ile tamamladı.

1. SET SONUCU: 25-14

2. SET SONUCU: 25-10

3. SET SONUCU: 25-18

Türkiye böylelikle, İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki 2. zaferine ulaşmış oldu.

SET VERMEDEN ŞAMPİYON

Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda tüm rakiplerini set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları, Afganistan, Tacikistan, Azerbaycan ve İran'ı set vermeden 3-0 ile geçti.

