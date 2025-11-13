Filenin Sultanları set vermeden şampiyon!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Azerbaycan ile kozlarını paylaştı. Rakibini 3-0 ile geçen millilerimiz şampiyon oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen turnuvayı millilerimiz altın madalya ile tamamladı.
1. SET SONUCU: 25-14
2. SET SONUCU: 25-10
3. SET SONUCU: 25-18
Türkiye böylelikle, İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki 2. zaferine ulaşmış oldu.
SET VERMEDEN ŞAMPİYON
Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda tüm rakiplerini set vermeden mağlup eden Filenin Sultanları, Afganistan, Tacikistan, Azerbaycan ve İran'ı set vermeden 3-0 ile geçti.