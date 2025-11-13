Suudi Arabistan’da zirveden inmiyoruz!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, dünü de zirvede kapattı. Oyunların 9'uncu gününde milli sporcular karate, masa tenisi, muaythai ve yüzme branşlarında mücadele ederken 20 madalya aldı.
Gün sonunda Türkiye, yüzmede 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazanırken, karatede ise 2 gümüş, 1 bronz elde etti. Türkiye oyunlarda ülkeler bazında madalya 51 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 91 madalya ile birinci sırada yer alıyor.
İkinci sıradaki Özbekistan'ın ise 15 altın, 17 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 46 madalyası bulunuyor.