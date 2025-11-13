Suudi Arabistan’da zirveden inmiyoruz!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, dünü de zirvede kapattı. Oyunların 9'uncu gününde milli sporcularGün sonunda Türkiye, yüzmede 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazanırken, karatede ise 2 gümüş, 1 bronz elde etti. Türkiye oyunlarda ülkeler bazında madalyaİkinci sıradaki Özbekistan'ın ise 15 altın, 17 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 46 madalyası bulunuyor.