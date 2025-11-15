ATP Finalleri’nde Sinner, finale yükseldi

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 2 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı De Minaur'ü 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Diğer yarı final maçında bu gece tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşı karşıya gelecek ve karşılaşmayı kazanan taraf, yarınki final müsabakasında Sinner'in rakibi olacak.