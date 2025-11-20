Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları’nda 150 madalyaya ulaştı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda 13'üncü gün tamamlandı. Eskrim, atletizm ve güreş branşlarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular; 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyanın sahibi oldu. Toplamda 71 altın, 44 gümüş ve 35 bronz kazanan Türkiye, son gün öncesinde madalya sayısını 150'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

ESKRİMDE ALTIN KAPANIŞ

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Furkan Yaman, Candeniz Berrak ve Enes Talha Kalender'den oluşan Eskrim Erkek Kılıç Takımı, altın madalya kazanarak gecenin kapanışını yaptı. Aleyna Ertürk, Ceren Cebe ve Zülal Can'dan oluşan Eskrim Kadın Epe Takımı gümüş madalyanın sahibi olurken, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve İrem Güner'den oluşan Eskrim Kadın Kılıç Takımı ise bronz madalyaya uzandı.

ATLETİZMDE 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ

İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi atletizm kadınlar gülle atma finalinde Emel Dereli, 16.09m ile altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 5km yürüyüş finalinde Salih Korkmaz 19:29.59'luk derecesiyle gümüş madalya, Mazlum Demir ise 19.36.13'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

İsmail Nezir, Simay Özçiftçi, Berke Akçam ve Sıla Koloğlu'ndan oluşan Atletizm 4x400m Karışık Bayrak Takımı 3:17.73'lük derecesiyle, erkekler 110m engel finalinde ise Mikdat Sevler, 13.91'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

GÜREŞTE 1 BRONZ

6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nın 13'üncü gününde güreşte kadınlar 62kg'da Türkiye'yi temsil eden Selvi İlyasoğlu, Ugandalı Rebecca Amongi'yi tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.