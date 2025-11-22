Haber turu

F.BAHÇE BEKO'DAN BELGRAD'DA PARTİ

Euroleague'ın 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan'ı 99-87'lik sonuçla bozguna uğrattı. Son 3 maçını da kazanan ve bu karşılaşmaya da etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyrekte rakibini parkeden sildi: 24-11... İkinci periyotta da Kanarya üstünlüğü koruyarak 56-39'la üçüncü çeyreğe girdi. Ancak bu bölümde Partizan hücumda organize oldu, farkı azalttı: 75-68. Son çeyrekte kendine gelen F.Bahçe, sahadaN 99-87'lik zaferle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Miael Olli Axel Jantunen 19 sayı atarken Tarık Biberovic 14, Bonzie Colsan 12, Nicolo Melli 11 ve Wade Baldwin de 13 sayıyla çift hanelere ulaştı. Sırbistan ekibine ise Sterling Brown'ın 25 sayısı yetmedi.

SKANDAL PANKART!

Partizan-F.Bahçe Beko maçı öncesi Partizan tribünleri skandal bir pankart açtı. Osmanlı padişahı 1. Murad'ın şehit edilmesiyle ilgili görsel kullanıldı. Ayrıca maç boyu Türk karşıtı tezahüratlar yapıldı. Kanarya, sahada kazanarak rakibine haddini bildirdi.



MANİSA FARKA KOŞTU

TRENDYOL 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yunus Emre Yüce, 33'te Burak Süleyman, 40'ta Yusuf Talum, 68'de Osman Kahraman ve 83'te Diony kaydetti. Manisa puanını 13'e çıkarırken Güney ekibi -23 puanda kaldı. Öte yandan Adana Demirspor, FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası aldı.



RİYAD'DA ZİRVEDE BİTİRDİK

TÜRKİYE, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nı madalya sıralamasında zirvede tamamladı. Milli sporcularımız, 72 altın, 44 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 155 madalya topladı. Türkiye'yi 29 altın, 35 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplam 96 madalyayla Özbekistan takip etti. Öte yandan Filistin, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla kendisine 29. sırada yer buldu. Organizasyonda 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu mücadele verdi.