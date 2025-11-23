Formula 1: Lando Norris ve Oscar Piastri diskalifiye edildi!

Formula 1'in Las Vegas'taki yarışı sonrası gerçekleştirilen kontrollerde Lando Norris ve Oscar Piastri'nin aracındaki taban plakanın gereken seviyeden fazla aşınması nedeniyle diskalifiye edildiği açıklandı.

Las Vegas Grand Prix'sinde Büyük Britanyalı Norris ikinci, Avustralyalı Piastri, 4'üncü olmuştu.

Böylece Las Vegas'taki yarışı kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, son iki etap öncesi pilotlar klasmanı lideri Norris ile arasındaki farkı 24 puana düşürdü.

Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar klasmanı şöyle oluştu:

- Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 366

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 294

5. Charles Leclerc (Monako): 226