Haber hattı

BERKE ÖZER'DEN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!

A MİLLİ Takım'ın 11 Ekim'deki Bulgaristan maçının kadrosunda olmaması sebebiyle izin almadan kamptan ayrılan Berke Özer, olayla ilgili konuştu. 25 yaşındaki file bekçisi, "Kaybeden bir taraf varsa %100 benim. Milli takım çok başka bir yer. Yapmış olduğum büyük bir hata var ve bunun da bedelini ödedim. O gün almış olduğum karar psikolojimle ilgiliydi. Bu kararı almadan Mert abiyle, Uğurcan abiyle, Altay'la gidip konuştum. Hepsi bana destek oldu" dedi.

TÜRKİYE 2027'DE MOTOGP TAKVİMİNE GİREBİLİR!

2018-2025 sezonları arasında World Superbike'da yarışan ve 2021, 2024 ve 2025 sezonlarını şampiyonlukla tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, güzel haber verdi. Gelecek sezon MotoGP'de yarışarak bu seride yarışan ilk Türk olmayı hedefleyen Toprak, Alman basınının önemli motor sporları internet sitelerinden Speedweek'e yaptığı açıklamada anlaşma sağlanması halinde 2027 sezonundan itibaren Türkiye'nin MotoGP takvimine girebileceğini söyledi. Eğer MotoGP, Türkiye'yi takvime alırsa, Toprak uluslararası kariyerinde ilk kez kendi ülkesinde bir yarışa çıkacak.

YILBAŞI AĞACINI SÜSLEYEN STONES ELINDEN YARALANDI

İNGILIZ devi Manchester City'nin tecrübeli stoperi John Stones talihsiz bir kaza yaşadı. 31 yaşındaki oyuncu, evinde yılbaşı ağacı süslediği sırada dikkatsizliği sonucu elinden hasar gördü. Bu olayın ardından İngiliz yıldız, bugün İspanyol ekibi Real Madrid'le deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Stones bu sezon toplamda 13 müsabakada 813 dakika süre alırken skor katkısı veremedi.