Burak Yılmaz geri dönüyor

Gaziantep FK'dan istifa eden Burak Yılmaz'da yeni gelişme yaşandı. 4 gün önce takımla yollarını ayıran 40 yaşındaki teknik adam, kırmızı- siyahlıların başkanı Memik Yılmaz ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası aradaki sorunların giderildiği ve yeniden göreve dönmesi konusunda uzlaşıldığı öğrenildi.

Liverpool'un Arda aşkı!

İSPANYOL basını, Liverpool ile Real Madrid arasında Arda Güler ve Florian Wirtz'i kapsayan bir takas ihtimali olduğunu ileri sürdü. Daha önce de milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Liverpool'un yeniden harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. Real'in hocası Alonso'nun da Leverkusen döneminden yakından tandığı Wirtz ile tekrar çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Malatya küme düşürüldü

Bir dönem Süper Lig'de yer alan, bu sezon ise Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, TFF tarafından bir alt lige düşürüldü. Bahis soruşturması nedeniyle çok sayıda futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan ve kadro kurmakta zorlanan Malatya, üst üste maçlara çıkmaması nedeniyle 3. Lig'in yolunu tuttu. Federasyon, sarı-kırmızılıların bir alt lige inmesiyle bundan sonra Doğu ekibiyle karşılaşması bulunan diğer takımların maç oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verdi

PFDK'dan Beşiktaş'a ağır ceza

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'lı El Bilal Toure'ye gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi. Ayrıca kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle 2.7 milyon TL, Asbaşkan Murat Kılıç'a ise açıklamaları sebebiyle 15 gün men ve 2 milyon TL para cezası verildi. Toplamda ceza tutarı 4.7 milyon TL oldu.