Çenesini kırdı 6 rauntta yıktı!

Boks dünyasının merakla beklediği dev karşılaşmada YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul ile eski dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua, Miami'de kozlarını paylaştı. İngiliz sporcu Joshua, rakibine 48 yumruk isabet ettirirken 6. rauntta ringden nakavtla ayrıldı ve kariyerinin 29. galibiyetini elde etti. Paul'un çenesinin kırıldığı ve ağzının kanlar içinde kaldığı görüldü.Daniel Dubois'ya nakavtla yenilen ve 15 aylık bir aradan sonra ringe ayak basan Joshua, "En iyi performans değildi. Beklediğimden uzun sürdü" ifadelerini kullandı.