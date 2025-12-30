Kübra Dağlı: Başörtüsü ile sporun ön yargılarını aştım

Milli tekvandocu Kübra Dağlı açıklamalarda bulundu. Red Bull sporcusu, başörtülü olduğu için daha önce ön yargıyla karşılaştığını aktararak şu ifadeleri kullandı: "İlk zamanlarda benim başarımı değil, başörtümü konuştular. Hiçbir zaman dünya şampiyonluğumdan dolayı beni tebrik etmediler. Bu beni gerçekten çok üzmüştü. Ben her zaman başarılarımla anılmak isterim. Bazılarının ön yargıları kırıldı. İlk başta başörtümle dalga geçenler, şimdi 'Bak kızım, Kübra ablan gibi ol. Bak o da başörtüsü takıyor ama aynı zamanda spora da gidiyor' diyor. Normalde başörtüyü spora engel olarak görenler var. Öyle bir şey yok. Hiçbir şeyin engeli yok. Her şekilde herkes spor yapabilir. Önemli olan zihin kapalı olmasın yeter."

SIKI ÇALIŞMAYLA BAŞARI GELİR

Peru'da 2016'da düzenlenen 10. Tekvando Poomse Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını söyleyen Kübra, "Ondan önce bir dünya ikinciliğim vardı. Red Bull sonrasında beni gördü ve sponsor oldu. Maalesef 2019'da o zamanki federasyon, bütçenin olmaması sebebiyle milli takımı şampiyonalara götürmedi. Aslında o periyot, benim en iyi dönemimdi. 2026'da önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Orada altın madalyayı istiyorum. En son yapılan yarışmayı izledim. Geride değiliz. Sıkı çalışmayla başarılı olabiliriz. İnşallah o yarışmadan alnımızın akıyla çıkarız" ifadelerini kullandı.

2-3 SENEYE ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ

"ŞU an alttan çok iyi genç sporcular geliyor. Tekrardan yarışmalara gitmeye başlayınca herkesin motivasyonu da arttı. Şahsen ben 2-3 seneye toparlanıp, zirveye çıkacağımızı düşünüyorum."