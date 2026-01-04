Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fas, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale çıktı!
Giriş Tarihi: 4.01.2026 21:45

Fas, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale çıktı!

Fas, Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu’nda Tanzanya karşısında 1-0’lık skorla kazandı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

DHA
Fas, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale çıktı!
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas, Tanzanya ile karşı karşıya geldi. Moulay Abdellah'da TSİ 19.00'da başlayan mücadeleyi Malili hakem Boubou Traore yönetti. Karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanan Fas, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Fas'a turu getiren golü 64'üncü dakikada Brahim Diaz kaydetti. Öte yandan Tanzanya'da Göztepeli Novatus Miroshi karşılaşmanın tamamında görev yaparken, Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En Nesyri 77'nci dakikada oyuna dahil oldu.

Fas, çeyrek finalde Güney Afrika - Kamerun maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fas, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale çıktı!
