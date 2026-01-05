Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sırp tenisçi Djokovic, kurucularından olduğu PTPA'dan ayrıldı!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 11:19

Sırp tenisçi Djokovic, kurucularından olduğu PTPA'dan ayrıldı!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kurucularından olduğu Profesyonel Tenis Oyuncuları Birliği'nden (PTPA) ayrıldığını duyurdu.

AA
Sırp tenisçi Djokovic, kurucularından olduğu PTPA’dan ayrıldı!
  • ABONE OL

Novak Djokovic, ABD merkezli X sosyal medya platformundan bir açıklama yayınladı.

Djokovic yaptığı açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme sonucunda, birlikten tamamen ayrılmaya karar verdim. PTPA'yı kurarken Vasek ile paylaştığımız, oyunculara daha güçlü ve bağımsız bir ses verme vizyonundan gurur duyuyorum. Ancak benim değerlerim ve yaklaşımımın artık örgütün mevcut yönelimi ile uyumlu olmadığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, 2021 yılında Kanadalı Vasek Pospisil ile PTPA'yı kurmuştu.

PTPA, geçen yıl mart ayında "rekabeti engelleyici uygulamalar ve oyuncuların refahını açıkça göz ardı etme" iddiasıyla ATP ve WTA turları da dahil olmak üzere tenis yönetim organlarına karşı yasal işlem başlatmıştı.

Djokovic, o dönemde PTPA'nın davasının tamamına katılmadığını söylemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sırp tenisçi Djokovic, kurucularından olduğu PTPA'dan ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz