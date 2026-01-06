Türkiye’nin en güçlüsü onlar!

Küresel Sports Network (GSN) 2025 raporu Türk spor branşlarını küresel ölçekte değerlendirdi. Raporda voleybol, Türk sporunun en güçlü branşı olarak zirveye çıktı. Voleybol 174 puanla ilk sırada bulunurken, tekvando ise 162 puanla ikinciliği aldı. Türkiye'de voleybolun, yalnızca madalya sayısıyla değil küresel rekabeti kazanma gücüyle de zirvede olduğu bildirildi. Raporun detayında kadın ve erkek milli takımlar düzeyinde sürekliliğin başarıyı pekiştirdiği bildirildi. Milli takımın elde ettiği ilk önemli başarı, 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda kazandığı ikincilik oldu. 2023'te ise Milletler Ligi'nde kupayı alan Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazandı.

BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ: İŞTAHIMIZ HİÇ BİTMEZ

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türk voleybolunun başarı iştahı hiç bitmez. Türk voleybolu Avrupa'nın ve dünyanın zirvesinde. Hem kulüpler hem lig hem de milli takımlar düzeyinde. Bu hedefleri yakalamak için hayalimiz ve heyecanımız kaybolmadan devam etmeli" demişti.

2025'E DAMGA VURDULAR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanıp büyük sevinç yaşamıştı. Erkekler ise dünya 6'ncısı olarak tarihindeki en iyi dereceye ulaşmıştı.