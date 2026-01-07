Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon tekvandocuları Külliye’de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası dereceleriyle tekvandoda zirveye çıkan İLBANK sporcuları Sude Yaren Uzunçavdar ve Sıla Irmak Uzunçavdar'ı kabul etti. Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Gençlik Olimpiyatları ve İslami Dayanışma Oyunları'ndaki dereceleriyle tekvandoda önemli başarılar kazanan tekvandocularla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Erdoğan, iki sporcuyu da tebrik etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve İLBANK Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar, İLBANK Spor Kulübü Başantrenörü Güray Türk de hazır bulundu.