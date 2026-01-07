Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Halkbank’a kaybetti!

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında Türk temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenmeyi başardı.
Halkbank, B Grubu'ndaki üçüncü maçında 21 Ocak'ta sahasında Belçika'nın Knack Roeselare'yi, Galatasaray HDI Sigorta ise 22 Ocak'ta sahasında Polonya'nın Bogdanka Luk Lublin takımını konuk edecek.
SALON: TVF Ziraat Bankkart
HAKEMLER: Kennet Aro (Finlandiya), Erdal Akıncı (Türkiye)
HALKBANK: Kaziyski, Gazi, Sotola, Leal, Samet, Ulaş, Volkan (L), Hofer, Sliwka, Arda, Berk, Yunus Emre
GALATASARAY HDI SİGORTA: Maar, Alonso, Patry, Gökçen, Ahmet, Arslan, Hasan (L), Caner (L), Onur, Can, Wright
SETLER: 25-18, 25-19, 18-25, 35-37, 18-16
SÜRE: 156 dakika (25', 26', 26', 56', 23')