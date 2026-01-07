Kar Motosikleti Şampiyonası için geri sayım başladı

Rize Handüzü'nde 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde organize edilecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul'da toplantıya Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Rize Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.şampiyonayı Rize'de yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa,diye konuştu.