Kar Motosikleti Şampiyonası için geri sayım başladı

Rize Handüzü'nde 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde organize edilecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul'da toplantıya Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Rize Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı. 12 ülkeden 30 sporcunun kadınlar ve erkekler kategorilerinde mücadele edeceği
şampiyonayı Rize'de yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, "Sayın Osman Aşkın Bak'a ve katkılarından dolayı Rize Valiliği'ne teşekkür ediyorum. 2026'nın ülkemizin spor turizmine değer katacağına yürekten inanıyorum"
diye konuştu.