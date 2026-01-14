Sarı kanarya filede tam gaz

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçındaBurhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçta setler 20-25, 25-22, 25-12 ve 20-25 sona ererken24 sayıyla Fedorovtseva takımın skoreri olurken; 14 sayıyla oynayan kaptan Eda Erdem de galibiyete önemli katkı verdi. Öte yandan erkek basketbol takımında bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la 3 yıllık yeni anlaşma sağlandığını açıkladı.