Zeynep Sönmez ile gurur duyuyoruz

Türkiye'nin genç tenis yeteneği Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde bir başarıya daha imza attı.112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazandı ve 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık'ta yerini aldı.Zeynep, 2025 Wimbledon 3. turunda Alexandrova'ya 2-0 yenilerek elenmişti. Rus raketin 5 WTA tekler şampiyonluğu bulunuyor.