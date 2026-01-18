Trabzonspor potada fırtına gibi esiyor

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece'yi 88-78 mağlup etti. İlk periyodu 26-27 önde bitiren bordo-mavililer, devreye 47-47 beraberlikle girdi. 3. çeyreği 58-70 tamamlayan Karadeniz ekibi, maçı da 78-88 galip bitirdi. Ligde son 7 maçını da kazanan Trabzonspor'da Marcquise Reed 28 sayıyla şov yaptı. Diğer sonuçlar: G.Saray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji: 82-72, Safiport

EROKSPOR-ANADOLU EFES: 90-79.

F.Bahçe Medicana Zeren Spor'a yenildi

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında F.Bahçe Medicana sahasında Zeren Spor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Başkent ekibi, ligde 12. kez kazanırken Fenerbahçe ise 3. defa yenildi. 22-25, 25-21, 23-25, 25-22, 14-16 tamamlanan setler sonucunda Zeren Spor, play off yolunda kr-i tik galibiyet elde etti. Diğer maçta G.Saray Daikin deplasmanda İlbank'ı 25-11, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yendi. Kuzeyboru ise seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

BANDIRMASPOR EVİNDE ÇOK FARKLI!

TRENDYOL 1'inci Lig'de Bandırmaspor, konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sah-i binin gollerini 40. dakikada Kehinde, 53 ve 68'de Tanque, 57'de de Amaral kaydetti. Pendikspor'un tek golünü 65'te Atınç Nukan kendi kalesine attı. Kehinde'nin 76'da kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bandırma, ligde 4 maç sonra galip geldi ve puanını 30'a yükseltti. 3 puan hasreti 3 maça çıkan konuk ekip ise 38 puanda kaldı.