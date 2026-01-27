Schumacher’den mucizevi haber

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandı. Daily Mail'in haberine göre, 12 yıl önce talihsiz bir kayak kazasında yaralanan Schumacher artık yatalak değil. 57 yaşındaki Alman isme yakın kaynaklar, efsane pilotun artık tekerlekli sandalyede oturabildiğini ve 30 milyon sterlinlik Mallorca'daki malikanesi ile Cenevre Gölü kıyısındaki 50 milyon sterlinlik konutunda dolaşabildiğini vurguladı. Schumacher, 30 yıldır eşi olan Corinna ve 24 saatlik bakım hizmeti veren bir hemşire ile terapist ekibi tarafından bakılıyor. Ayrıca, "Onun çevresinde olup bitenlerin bir kısmını anladığı, ancak muhtemelen hepsini anlamadığı hissi var" iddiası ortaya atıldı.