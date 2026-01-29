Avustralya Açık’ta ikinci finalist Rybakina oldu

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Kazak Elena Rybakina ile ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya geldi.
Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti 5 numaralı seribaşı Rybakina, 6 numaralı seribaşı Pegula'yı 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.
Kazak tenisçi Rybakina, finalde Belaruslu raket Sabalenka ile 31 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Bugün oynanan diğer yarı final maçında, dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale çıkmıştı.