Haber turu

UEFA organizasyonlarında KDV alınmayacak

KDV Genel Uygulama Tebliği'ne göre; 2026 Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ve EURO 2032 kapsamındaki taşınmaz satışları ile teslim ve hizmetler KDV'den muaf tutuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satışları ile UEFA organizasyonlarına ilişkin teslim ve hizmetler KDV'den muaf tutuldu. Bu kapsamda, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve Türkiye'de gerçekleştirilecek 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına ilişkin yürütülen faaliyetler KDV'den istisna olacak. Düzenlemeyle bazı yatırımlara yönelik olarak halihazırda uygulanan KDV istisnasının süresi 2035'in sonuna kadar uzatıldı.



Avustralya'nın kraliçesi Elena Rybakina oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde 5 numaralı seri başı Elena Rybakina, Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Kazak raket Rybakina ilk seti 6-4 kazırken, üst üste basit hatalar yaptı ve skora denge geldi. Final setine hızlı başlayan ve 2. oyunda servis kırarak rakibine 3-0 üstünlük sağlayan rakibi karşısında temposunu artıran Rybakina 4-3 öne geçti. Kalan oyunlarda servisine tutunan Kazak tenisçi, seti 6-4, maçı da 2-1 kazanarak mutlu sona ulaştı. 2022 Wimbledon şampiyonu Rybakina, Avustralya Açık'ta ilk, grand slam turnuvalarında ikinci şampiyonluğunu elde etti.



Lider Fenerbahçe Beko Karşıyaka'ya fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı farklı mağlup etti. Rakibini deplasmanda 91-55 yenen sarı-lacivertliler, üst üste 6. galibiyetini aldı. İlk devreyi 48-26 ile geçen Kanarya, ikinci yarıda kontrolü tamamen eline aldı. Bu devrede de 43 sayı kaydeden F.Bahçe'de 24 sayı atan Brandon, 16'şar sayı bulan Horton ve Tarık, üçlükleriyle de maça damgasını vurdu ve çift haneye ulaştı. Karşıyaka'da Bishop'un 11, Manning Jr'ın 10 sayısı yetmedi.



Kocaelispor orta alanı Sissoho ile güçlendirdi

Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin genç yeteneklerinden Mahamadou Susoho Sissoho'yu renklerine bağladı. 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki orta saha, 2027-28 sezonu sonuna kadar Kocaelispor forması giyecek. Bu sezonun ilk devresinde kiralık olarak İskoçya Premier Lig ekibi Livingston'da ter döken Sissoho, 1 gollük performans sergiledi. İspanyol futbolcuya Kocaelispor, 400 bin Euro bonservis ödeyecek.



Manchester United'dan Hull City'ye transfer

İngiltere Championship'te bu sezon başarılı performans sergileyen Hull City, kadrosunu Manchester United'ın genç orta sahası Toby Collyer ile güçlendirdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, 22 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. İmza sonrası konuşan oyuncu, "Çok mutlu ve hazırım. Premier Lig'e çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Bu sezon 12 maçta sahada yer alan Collyer, 1 asist katkısı verdi. Hull City, dün de Blackburn'ü 1-0 yenerek 3. sıraya çıktı.