Kalyon İnşaat’tan 2028 yolunda destek

Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirdiği projelerle öne çıkan Kalyon İnşaat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) ana sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni; TMPK Başkanı Murat Aksu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, paralimpik milli sporcular Abdullah Kayapınar ve Döndü Yeşilyurt ile her iki kurumun yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Anlaşmayla birlikte Kalyon İnşaat, Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda başlayan desteğini Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nı da kapsayacak şekilde sürdürme kararı aldı.
AKSU: SPORA OLAN DESTEKLERİYLE NAM SALMIŞ BİR AİLE
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Kalyon ailesini yıllardır tanıdığını vurgulayarak "Kalyon ailesi, sadece her türlü sosyal hizmette öncülük yapmış ve birçok projeyi gerçekleştirmiş bir grup değil, aynı zamanda spora olan destekleriyle de nam salmış bir aile. Birlikteliğimizin uzun yıllar gelişerek devam etmesini diliyorum. Kalyon İnşaat ile inşallah çok daha fazla proje yapıp sporcularımızla daha büyük işler başaracağız.
Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
UZUN SOLUKLU VE ANLAMLI BİR YOLCULUK
İmza töreninde konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu
, ana sponsorluğu devam ettirmekten gurur duyduklarını belirterek, "Paralimpik sporcularımızla 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı da kapsayan uzun soluklu ve anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu iş birliğini yalnızca bir sponsorluk değil, ortak bir değer ve yol arkadaşlığı olarak görüyoruz.
Sporcularımız azimleri, kararlılıkları ve mücadeleleriyle toplumumuza ilham veriyor. Onların başarısı, gerçek başarının sınır tanımadığını bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.