Zeynep’ten tarihi yükseliş

Tenis dünyasında göğsümüzü kabartan Zeynep Sönmez, yükselişte... Sezonun ilk grand slam turnuvası olank tenis tarihine geçen Zeynep, 33 basamak birden fırladı. Milli raket, kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yerleşti. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.Zeynep Sönmez, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya kadar çıktı.