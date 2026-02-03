Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Zeynep’ten tarihi yükseliş
Giriş Tarihi: 3.02.2026

Zeynep’ten tarihi yükseliş

Avustralya Açık’ta gönülleri fetheden milli tenisçimiz, 79. sıraya tırmandı

Zeynep’ten tarihi yükseliş
Tenis dünyasında göğsümüzü kabartan Zeynep Sönmez, yükselişte... Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'a elemelerden gelip 3. tura kadar yükselen ve bu başarısıyla Türk tenis tarihine geçen Zeynep, 33 basamak birden fırladı. Milli raket, kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yerleşti. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi. Organizasyon öncesi 112. sırada yer alan Zeynep Sönmez, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya kadar çıktı.
