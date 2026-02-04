CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe set vermeden kazandı!

Grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), David Fuentes Fernandez (İspanya)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Bedart-Ghani, Hande Baladın (Gizem (L), Cristina, Arelya)
PGE Budowlani: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec, (Lysiak (L), Marquez, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Majkowska)
Setler: 25-8, 25-17, 26-24
Süre: 70 dakika (18, 21, 31)