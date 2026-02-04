Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Vakıfbank evinde kazanmayı bildi!
Giriş Tarihi: 4.02.2026 23:08

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında VakıfBank, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

Bu sonuçla grubunda 6'da 6 yapan VakıfBank, çeyrek finale adını yazdırdı.

Süre: 128 dakika (29, 26, 26, 33, 14)

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Malual)

Savino Del Bene: Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti (Castillo, Bechis, Ruddins, Franklin, Ribechi, Graziani)

Setler: 24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12

