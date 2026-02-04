Kalyon İnşaat’tan 2028 yolunda destek

Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirdiği projelerle öne çıkan Kalyon İnşaat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) ana sponsoru oldu.Anlaşmayla birlikte Kalyon İnşaat, Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda başlayan desteğini Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nı da kapsayacak şekilde sürdürme kararı aldı.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Kalyon ailesini yıllardır tanıdığını vurgulayarak "Kalyon ailesi, sadece her türlü sosyal hizmette öncülük yapmış ve birçok projeyi gerçekleştirmiş bir grup değil, aynı zamanda spora olan destekleriyle de nam salmış bir aile.Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.İmza töreninde konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, ana sponsorluğu devam ettirmekten gurur duyduklarını belirterek, "Paralimpik sporcularımızla 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı da kapsayan uzun soluklu ve anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz.Sporcularımız azimleri, kararlılıkları ve mücadeleleriyle toplumumuza ilham veriyor. Onların başarısı, gerçek başarının sınır tanımadığını bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.