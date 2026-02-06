2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni gerçekleşti! İsrail’e tepki

İsrailli sporcular, törende geçiş yaptıkları sırada sporseverler tarafından protesto edildi.

Ayrıca sosyal medyada İsrail'in olimpiyatlarda yarışmasına tepki gösteren yorumlar dikkati çekti.

İnsanları, bölgeleri ve değerleri ortak vizyonda birleştiren bir anlatıyla oluşturulan açılış töreninin teması, "armoni" oldu.

Törende, armoninin "farklı olanı bir araya getirmek" manasındaki orijinal anlamından gelen ve İtalya'yı oluşturan kültür, sanat, peyzaj ve toplulukların çeşitliliği yansıtıldı.

Yaşayan bir müzeye dönüştürülen sahnede, İtalyan hayal gücü ve yaratıcılığının sembolik kategorilerinden ilham alan karakterlerin görkemli geçit töreni gerçekleştirildi.

Tarih ve kültürün tek bir görsel anlatıda bir araya geldiği törende Antik Roma, İtalyan mutfağı, modası ve edebiyatı ile 16. yüzyıl, Rönesans, mimari, tasarım ve Venedik Karnavalı gibi referans noktalarından esinlenilen karakterler sahnelendi.

Açılış töreninde konuşan IOC Başkanı Coventry, oyunların birleştirici gücü sayesinde olimpiyat ruhunu tüm dünyaya yaymak istediklerini ifade etti.

Olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların heyecanını paylaştığını belirten Coventry, "Bu, sizin anınız. Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Tüm hayatınız boyunca çalışmalarınız, fedakarlıklarınız bugün içindi. Öncelikle kendinizle ne kadar mesafe katettiğinizle ilgili gurur duymalı ve her saniyenin keyfini çıkarmalısınız. Sadece unutulmaz anılar yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda olimpik rüyanızı gerçekleştireceksiniz. Burada bize katılan ve kış olimpiyatlarının ruhuna inanan herkese teşekkür ederim. Emeği olan herkesin katkısıyla olimpiyat ruhunu tüm dünyaya yayacağız." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli, Sabrina Impacciatore, Charlize Theron, Giovanni Zanon, Pierfrancesco Favino ve Ghali gibi sanatçılar sahneye çıktı.

İtalyan tenor Andrea Bocelli, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın olimpiyatların resmi açılışını yaptıktan sonra İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi.

Bocelli'nin performansı sırasında eski İtalyan futbolcular Franco Baresi ve Giuseppe Bergomi ile İtalyan voleybolcular Paola Egonu, Anna Danesi, Carlotta Cambi, Simone Anzani, Simone Giannelli ve Luca Porro, statta olimpiyat meşalesini taşıdı.

Milano ve Cortina kentlerinde olmak üzere oyunlar tarihinde ilk kez iki farklı noktada olimpiyat ateşi yakıldı.

Olimpiyat ateşlerini, Milano'da eski olimpiyat ve dünya şampiyonu kayakçılar Alberto Tomba ve Deborah Compagnoni, Cortina'da ise eski olimpiyat şampiyonu kayakçı Sofia Goggia yaktı.

Olimpiyat oyunları açılışı, tarihi San Siro Stadı'nın ev sahipliği yaptığı son büyük etkinlik oldu.

İtalya'nın Türkiye ile ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için San Siro yıkılarak yenisi yapılacak.