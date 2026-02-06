A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2026 Milletler Ligi fikstürü açıklandı!

A Milli Voleybol Takımlarının 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programları belli oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.
Milli takımların 2026 VNL'deki maç programı şöyle:
- A Milli Kadın Voleybol Takımı
- 1. hafta (Brasilia-Brezilya)
3 Haziran
19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran
22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran
21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran
24.00 Bulgaristan-Türkiye
- 2. hafta (Ankara-Türkiye)
17 Haziran
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran
19.30 Türkiye-Çin
- 3. hafta (Kansai-Japonya)
8 Temmuz
06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz
09.30 Tayland-Türkiye
- A Milli Erkek Voleybol Takımı
- 1. hafta (Ottawa-Kanada)
10 Haziran
18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran
02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran
02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran
21.30 Kanada-Türkiye
- 2. hafta (Gliwice-Polonya)
24 Haziran
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran
17.30 Belçika-Türkiye
- 3. hafta (Belgrad-Sırbistan)
15 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz
14.00 Türkiye-İran