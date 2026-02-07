Kış olimpiyatlarında İsrail’e kırmızı kart

İtalya'nın ev sahipliğinde dün Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı gerçekleştirildi. Oyunların meşalesi, ünlü isimlerin elinde kent merkezine ulaşırken protesto gösterileriyle karşılandı. Milano Devlet Üniversitesi kampüsü önünde toplanan yüzlerce öğrenci ve Filistin destekçisi, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları atarak olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında meşaleler yaktı.
Üzerinde "İsrail'e kırmızı kart" yazan dövizler tutan göstericiler, İsrail'in olimpiyat oyunlarına katılmasına büyük tepki gösterdi.