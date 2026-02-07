VakıfBank, İlbank karşısında set vermedi!

Sultanlar Ligi'nin lideri VakıfBank, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti. 20'nci maçında 19'uncu galibiyetini alan sarı siyahlılarda; Derya Cebecioğlu 17 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Deniz Uyanık 12, Katarina Dangubic de 10 sayıyla çift haneli skor katkısı verdi.

Dengede başlayan ilk sette 12-9 geriye düşen VakıfBank, ardından Sıla Çalışkan'ın servis turunda 6-0'lık seri yakaladı: 15-12. Setin kalanında sarı siyahlılar, 6 oyuncusundan direkt katkı aldığı seti 29 dakikada 25-19 ile hanesine yazdırarak öne geçti. Bu bölümde Derya Cebecioğlu ve Deniz Uyanık ikilisi 5'er sayıyla öne çıktı. VakıfBank, ikinci seti 25-18 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-20 ile alan VakıfBank, karşılaşmayı 3-0 noktaladı.