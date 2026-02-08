Rıza Kayaalp, mindere altın madalya ile döndü

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat 2'ncisi Kayaalp, UWW 1'inci Ranking Series Zagrep Open Turnuvası ilk turunda Amerikalı Aden Hammar Attao'yu 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Gürcü Rati Tlikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle geçen milli güreşçi, yarı finalde Kazakistanlı Olzhas Syrlybay'ı 4-0 yenerek finale yükseldi. Final müsabakasında Amerikalı Cohlton Michael Schultz ile karşılaşan Kayaalp, rakibini 7-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Kullandığı ağrı kesici nedeniyle uzun süre minderden uzak kalan milli güreşçi, katıldığı ilk turnuvada altın madalya almış oldu.