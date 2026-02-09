Avrupa’nın 5 büyük liginde liderler haftayı kayıpsız geçti

LUIS DIAZ "HAT-TRİCK" YAPTI, BAYERN MÜNİH FARKLI KAZANDI

Bundesliga'da iki haftadır kazanamayan lider Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı 5-1 mağlup etti. Luis Diaz'ın "hat-trick" yaptığı maçta Bavyera ekibinin diğer gollerini Harry Kane attı. Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund, Julian Brandt ve Serhou Guirassy'nin golleriyle Wolfsburg'u 2-1 yendi. Dortmund temsilcisinde Salih Özcan, 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Leipzig, deplasmanda Köln'ü 2-1 yendi. Ev sahibi takımda Cenk Özkacar, 90 dakika görev aldı.

Bayern Münih, 21 haftası geride kalan ligde 54 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 48, Hoffenheim 42, Leipzig ve Stuttgart 39 puan topladı.