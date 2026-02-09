Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Voleybol Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları başlıyor!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 09:51 Son Güncelleme: 9.02.2026 10:09

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları başlıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta heyecanı yarın (10 Şubat salı günü) oynanacak maçlarla start verecek.

Maç programı şöyle:

15.00 İlbank-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana (Aksaray)

18.00 Göztepe-VakıfBank (TVF Atatürk)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)

19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Beşiktaş Gain)

19.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

