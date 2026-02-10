Sultanlar Ligi: Beşiktaş, Zeren Spor’a mağlup!

Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
Beşiktaş GAIN Spor Kompleksi'nde oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Setler; 23-25, 20-25 ve 13-25'lik skorlarla tamamlandı.
Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Adelusi, Merve Tanıl, Selin Adalı, Leyva)
Zeren Spor: Şeyma Ercan, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Ceren Önal, Saliha Şahin)
Setler: 23-25, 20-25,13-25
Süre: 81 dakika (32, 28, 21)