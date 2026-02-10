Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sultanlar Ligi: Beşiktaş, Zeren Spor'a mağlup!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 23:23

Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Zeren Spor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

AA
Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAIN Spor Kompleksi'nde oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Setler; 23-25, 20-25 ve 13-25'lik skorlarla tamamlandı.

Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Adelusi, Merve Tanıl, Selin Adalı, Leyva)

Zeren Spor: Şeyma Ercan, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Ceren Önal, Saliha Şahin)

Setler: 23-25, 20-25,13-25

Süre: 81 dakika (32, 28, 21)

