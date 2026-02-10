Sultanlar Ligi: Fenerbahçe, deplasmanda kazandı!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 21. hafta maçında Kuzeyboru'ya konuk oldu.



Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, 21. maçında 18. galibiyetini elde etti. Mücadelenin setleri 14-25, 19-25, 25-16 ve 19-25 tamamlandı.

Arina Fedorovtseva 27 sayıyla maçın skoreri olurken, Ana Cristina ise 15 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Fenerbahçe, ligin 22. hafta maçında ise 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te İlbank'ı ağırlayacak.

Salon: Aksaray

Hakemler: Kadir Girente, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Eda Erdem Dündar, Ana Cristina, Fedorovtseva (Gizem Örge, Orro, Milenkovic, Dicle Nur Babat)

Setler: 14-25, 19-25, 25-16, 19-25

Süre: 103 dakika (21, 30, 23, 29)