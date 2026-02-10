Super Bowl’da Trump’ı kızdıran şov

en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Seattle Seehawks zafere ulaştı.Ancak devre arasında gerçekleşen şovlar finalin önüne geçti. Geçtiğimiz günlerde Grammy Ödülü alan ve Trump'ın göçmen politikasını eleştiren Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin İspanyolca performansı ve dans gösterileri, ABD Başkanı'nı kızdırdı. Super Bowl'a gitmeyen Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Devre arası şovu tam anlamıyla berbat, şimdiye kadarkilerin en kötüsüydü. Amerika'ya atılan bir tokat. Amerika'nın görkemine bir hakaret niteliğinde ve bizim başarı, yaratıcılık veya mükemmellik standartlarımızı temsil etmiyor. Bu adamın ne dediğini kimse anlamıyor ve danslar iğrenç" ifadelerini kullandı.