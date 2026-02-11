Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe, Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 12:39

Fenerbahçe, Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyor!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile 13 Şubat Cuma günü yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

AA
Fenerbahçe, Eda Erdem’in sözleşmesini uzatıyor!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, sosyal medya hesapları aracılığıyla "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor. Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi." ifadeleri kullanıldı.

Milli voleybolcu için imza töreninin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Eda Erdem'in sözleşmesini uzatıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz