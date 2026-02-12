Gururlandırmaya devam edeceğiz

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Vodafone'un 2 yıllık iş birliği, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutlandı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk voleybolunun her geçen gün geliştiğini vurgulayarak, "Dünyada ve Avrupa'da markayız. Şampiyonlar Ligi'nde dört takımımızla yer alıyoruz. Bu dört takımımızın da çeyrek finale kaldığını görüyoruz. Dörtlü Final'de dört takımın en az üçünün Türk olacağını iddia ediyordum, o yolda gidiyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Bu ülkeye layık olmaya çalışıyoruz. Türk voleybolunun bugün geldiği nokta asla tesadüfi değildir. Milletler Ligi'nin ikinci etabını Ankara'da yapacağız. Her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Ülkenin gururuyuz ve gururu olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörü Daniele Santarelli de "Türkiye'de voleybol çok önemli. Ankara'da seyirci bize çok yardımcı olacak" diye konuştu. Kaptan Eda Erdem ise "Başkanımızın yıllardır statta bir voleybol maçı oynama fikri vardı. Umarım bu yaz gerçekleşir. Hepimiz için de unutulmaz bir anı ve hatıra olur. Olimpiyat biletini almak istiyoruz. Yine zirveyi zorlayan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.





EDA ERDEM'DEN FİNAL İMZASI!

A Milli Takım ve F.Bahçe'nin kaptanı Eda Erdem, aktif sporculuk kariyerinin son imzasını yarın atacak. 38 yaşındaki voleybolcu, Chobani Stadı'nda yarın saat 15.00'teki törenle sarı-lacivertlilerle kontratını yenileyecek.