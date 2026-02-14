Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kaptan Eda’dan ömürlük imza
BAHADIR BEYARSLAN
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kulübüyle 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başkan Sadettin Saran törende yaptığı konuşmada, "Bu imza son değil, sarılacivert ömrün sonsuzluğa bırakılan izi. Eda, mukavelenin ardından sarı-lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek. Bazı isimler Fenerbahçe için bir ömürlük aidiyettir" dedi. Son profesyonel sözleşmesini imzalayan 38 yaşındaki tecrübeli voleybolcu ise "Fenerbahçe benim ailem. Hayatımda her zaman olacak. Kulübüm bana ne zaman 'Eda sana şu konuda ihtiyacımız var derse ben her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.

