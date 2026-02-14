Lucas Pinheiro Braathen’den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda altın madalya!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini erkekler büyük slalom kategorisinde Brezilyalı Lucas Pinheiro Braathen, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde alp disiplini erkekler büyük slalom yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

İlk iniş yarışını 1 dakika 13.92 saniyeyle tamamlayan Lucas Pinheiro Braathen, ikinci iniş müsabakasında ise 1.11.08'lik süre elde etti. Toplamda 2 dakika 25 saniyeye ulaşan Brezilyalı kayakçı, altın madalyanın sahibi oldu.

Pinheiro Braathen, Brezilya'ya kış olimpiyatları tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

İsviçreli sporcular, bu kategoride podyumu tamamladı. Marco Odermatt, 0.58 saniye geride gümüş ve Loic Meillard, 1.17 saniye farkla bronz madalya elde etti.