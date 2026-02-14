Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Maren Kirkeeide'den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 18:45

Maren Kirkeeide'den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!

Maren Kirkeeide, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Maren Kirkeeide’den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda altın madalya!
  • ABONE OL

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint kategorisinde Norveçli Maren Kirkeeide, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Maren Kirkeeide, 20 dakika 40.8 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Fransız sporcular, podyumu tamamladı. Oceane Michelon, 3.8 saniye saniye geride gümüş, Lou Jeanmonnot ise 23.7 saniye farkla bronz madalya aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Maren Kirkeeide'den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz