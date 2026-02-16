Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Loic Meillard'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Loic Meillard, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini erkekler slalom kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini erkekler slalom kategorisinde İsviçreli Loic Meillard, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 10. gününde alp disiplini erkekler slalom yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Loic Meillard, ilk yarışta 56.73, ikinci müsabakada 56.88 saniye olmak üzere 1 dakika 53.61'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İsviçreli sporcu, oyunlardaki üçüncü madalyasını elde etti.

Avusturyalı Fabio Gstrein 0.35 saniye geride gümüş, Norveçli Henrik Kristoffersen ise 1.13 saniye farkla bronz madalya aldı.

