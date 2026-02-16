Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Megan Oldham'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 00:10

Megan Oldham, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar big air kategorisinde altın madalya kazandı.

AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar big air kategorisinde Kanadalı Megan Oldham, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 10. gününde serbest stil kayak kadınlar big air yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Bu kategoride Megan Oldham, 180,75 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Kanadalı sporcu, slopestyle kategorisindeki üçüncülüğünün ardından oyunlardaki ikinci madalyasını aldı.

Çinli Eileen Gu, 179 puanla ikinci sırayı elde ederek oyunlardaki ikinci gümüş madalyayı boynuna taktı. Gu, kariyerindeki olimpiyat madalya sayısını ise 5'e çıkardı.

İtalyan Flora Tabanelli ise 178,25 puan topladı ve günü bronz madalyayla tamamladı.

